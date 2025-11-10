बादाम और अखरोट को ताकत और फायदों में पीछे छोड़ता है ये ड्राई फ्रूट, हड्डियों को मिलेगी लोहे सी मजबूती
Lalit Kishor
Nov 10, 2025
ड्राई फ्रूट्स
बॉडी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे और फायदेमंद माने जाते हैं.
बादाम और अखरोट बेहद फायदेमंद
फायदेमंद और ताकतवर ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट का नाम भी शामिल है.
बादाम और अखरोट से फायदेमंद मैकाडामिया नट्स
हालांकि मैकाडामिया नट्स में मौजूद पोषक तत्व इसे बादाम और अखरोट से कुछ मामलों में अधिक ताकतवर और फायदेमंद माने जाते हैं.
खून बढ़ाने के लिए फायदेमंद
मैकाडामिया नट्स में आयरन होता है, जो खून बढ़ाने के लिए मददगार है.
दिल के लिए फायदेमंद
मैकाडामिया नट्स अच्छे पोषक तत्वों के चलते हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद है.
दिमाग के लिए फायदेमंद
मैकाडामिया नट्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो दिमाग के लिए फायदेमंद हैं.
हड्डियों के लिए फायदेमंद
मैकाडामिया नट्स में कैल्शियम भरपूर होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है.
वजन कम करने में फायदेमंद
मैकाडामिया नट्स में फाइबर होता है. ऐसे में इसे वजन कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें, तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.