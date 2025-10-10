घर पर ही कच्चे दूध के साथ इन चीजों से मिलाकर बनाएं नेचुरल क्लींजर, हफ्तेभर में दिखेगा चेहरे पर गजब का ग्लो
Saumya Tripathi
Oct 10, 2025
धूल-मिट्टी और बढ़ती उम्र का असर चेहरे पर साफ नजर आने लगता है, इन्हीं स्किन प्रॉब्लम में एक है चेहरे पर झाइयां.
झाइयों से छुटकारा पाने के लिए काफी सारे स्किन ट्रीटमेंट और महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.
अगर आप भी हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो इस एक आसान आयुर्वेद नुस्खे को अपना सकती हैं...
आयुर्वेद में चेहरे की तमाम प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए लोग कच्चे दूध और जायफल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं.
जायफल एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो कि चेहरे की झाइयों और दाग-धब्बे को कम करने में फायदेमंद साबित हो सकता है.
वहीं, कच्चे दूध के इस्तेमाल करने से स्किन नेचुरली मॉइश्चराइज करने में और स्किन की रंगत निखारने में मददगार साबित हो सकता है.
चेहरे के दाग-धब्बे और झाइयों को कम करने के लिए 1 चम्मच दूध में जायफ घिसकर लगाएं.
हफ्ते में दो बार 15-20 मिनट के लिए इस फेस पैक को अप्लाई करने से चेहरा खिला-खिला नजर आ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.