चायपत्ती से बनाएं नेचुरल हेयर कलर... मिनटों में काले हो जाएंगे बाल, बस इस ट्रिक से झटपट करें तैयार
Saumya Tripathi
Sep 25, 2025
आजकल लोग बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन इन डाई में अमोनिया और अन्य केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो लंबे समय में बालों को कमजोर, रूखा और बेजान बना सकते हैं.
ऐसे में घर पर उपलब्ध साधारण चायपत्ती का इस्तेमाल करके आप बालों को प्राकृतिक रूप से काला और सुंदर बना सकते हैं.
चायपत्ती न केवल बालों का रंग गहरा करती है, बल्कि उन्हें पोषण भी देती है और स्कैल्प को स्वस्थ रखती है.
इसके लिए 4-5 बड़े चम्मच पत्तेदार चायपत्ती लें और इसे 2 कप पानी में उबालें और तक उबालें जब तक उसका रंग गाढ़ा और गहरा ब्राउन न हो जाए.
अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 दालचीनी की स्टिक या लौंग डाल सकते हैं, जिससे कलर की खुशबू और भी बेहतर हो जाती है.
पानी को उबालने के बाद इसे ठंडा होने दें और फिर छलनी से छान लें. अब यह तैयार काढ़ा बालों पर लगाने के लिए तैयार है.
अब बालों को हल्का गीला करें और तैयार काढ़ा बालों की जड़ों से सिरों तक अच्छे से लगाएं.
आप स्प्रे, ब्रश या रुई की मदद से बालों में समान रूप से कलर फैला सकते हैं.
बालों को लगाने के बाद शॉवर कैप पहन लें और कम से कम 30-40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इससे रंग बालों में अच्छे से बैठ जाएगा.
इसके बाद केवल पानी से बाल धोएं. इस दिन शैम्पू का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे रंग जल्दी उतर सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.