किचन में रखी इन चीजों से बनाएं नेचुरल राइस टोनर, मिलेगा एकदम कोरियन जैसी ग्लोइंग स्किन
Saumya Tripathi
Sep 04, 2025
कोरियन जैसा ग्लोइंग स्किन की चाहत हर किसी को होती है और इसके लिए लोग काफी कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं.
अगर आप भी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो किचन में रखी कुछ चीजों से आप नेचुरल राइस टोनर बना सकते हैं...
इसके लिए सबसे पहले मुट्ठीभर चावल क पानी में भिगोकर रातभर के लिए रख दें.
फिर अगली सुबह जब यह भीग जाए तो इसे मिक्सर में पीस लें और सूती के कपड़े की मदद से एक बाउल में छान लें.
फिर इसमें गुलाब जल, एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करें.
इसके बाद इसे मिश्रण को स्प्रे बॉटल में भरकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें.
अब रोजाना रात को सोने से पहले फेस वॉश करके इस टोनर का इस्तेमाल करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.