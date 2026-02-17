रात में सोने से पहले ये 1 चीज चबाने से शरीर को मिल सकते हैं कई गजब के फायदे
Ritika
Feb 17, 2026
लौंग खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है.
लौंग अगर आप रात में सोने से पहले चबाते हैं,तो मुंह की बदबू से छुटकारा मिल सकता है.
1 लौंग को अगर आप सोने से पहले चबाते हैं, तो पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं.
दांत दर्द से भी राहत दिलाता है.
नीद में सुधार के लिए भी आप रोजाना लौंग को चबा सकते हैं.
सर्दी और खांसी को भी कम करके आपको राहत दिलाता है.
लौंग शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी मददगार होते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.