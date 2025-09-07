रात में सोने से पहले इस तेल से करें चेहरे की मसाज, महीनेभर में मिलेगी चमकने लगेगी स्किन
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए अधिकतर लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.
तो चलिए आपको बताते हैं एक खास तेल के बारे में जिससे मसाज करने से कई स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है...
बादाम के तेल में नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स मौजीद होते हैं. इससे चेहरे की मसाज से सूजन और जलन को कम किया जा सकता है.
लेकिन आप इसे बाजार से खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसका स्वाद मीठा हो और इसमें विटामिन, फैटी एसिड और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं.
अगर चेहरे में रूखापन बना रहता है तो रोज रात में सोने से पहले मसाज करें. इससे फेस नेचुरली हाइड्रेट रहता है.
बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ए और ई चेहरे पिग्मेंटेशन को कम करने और स्किन को हेल्दी रखने में फायदेमंद होता है.
अगर आप रोजाना चेहरे की बादाम के तेल से मसाज करते हैं तो इससे झुर्रियों और फाइन लाइन्स कम करने में मदद मिल सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.