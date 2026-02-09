मेनोपॉज और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन, जानें कैसे करता है दिमाग पर असर; स्टडी में हुआ खुलासा
Reetika Singh
Feb 09, 2026
हाल ही में हुई एक नई मेडिकल स्टडी में खुलासा हुआ है कि मेनोपॉज के समय में महिलाओं के ब्रेन की संरचना में जरूरी बदलाव होते हैं.
शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में आने वाली भारी कमी सीधे तौर पर दिमान के उन हिस्सों पर असर डालती है, जो फीलिंग्स और याददाश्त को कंट्रोल करते हैं.
रिसर्चर्स के अनुसार, इस दौर से गुजर रही महिलाओं में एंग्जायटी और स्ट्रेस का जोखिम, नॉर्मल महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाता है.
नींद न आने की समस्या यानी इंसोमनिया इस स्थिति का एक बड़ा लक्षण है, जिससे महिलाओं की काम करने की क्षमता और डेली लाइफ पर बुरा असर पड़ता है.
हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बार-बार मूड स्विंग्स होना और चिड़चिड़पान महसूस करना भी ब्रेन में हो रेह इन न्यूरोलॉजिकल बदलावों का ही एक सीधा असर है.
स्टडी बताती है कि लंबे समय से हो रही नींद की कमी और चिंता के कारण न्योरलॉजिकल बीमारियों के खतरे भी बढ़ सकती है.
एक्सपर्ट के अनुसार मोनोपॉज के लक्षण केवल बढ़ती उम्र का हिस्सा न मानकर, इसको लेकर डॉक्टर से सलाह और थेरेपी लेनी चाहिए.
इसके साथ-साथ सही खानपान, रोजाना योग और मेडिटेशन के जरिए ब्रेन में होने वाले इन नेगेटिव बदलावों के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.