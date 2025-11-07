प्रोटीन पाउडर से ज्यादा ताकतवर ये अनाज, शरीर के अंग-अंग में भर जाती है एनर्जी!
Shilpa
Nov 07, 2025
प्रोटीन सेहत के लिए बेहद जरूरी है. प्रोटीन का सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है.
समा के चावल का सेवन करने से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं रहती हैं. समा के चावल में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है. समा के चावल का सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत होती है.
समा के चावल में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, पोटैशियम और आयरन पाया जाता है. ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं.
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप डाइट में समा के चावल को शामिल कर सकते हैं.
खून की कमी दूर करने के लिए भी समा के चावल का सेवन कर सकते हैं. समा के चावल में आयरन पाया जाता है.
समा के चावल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिस वजह से डायबिटीज मरीज समा के चावल का सेवन कर सकते हैं.
समा के चावल में कार्ब्स और फैट की मात्रा कम पाई जाती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.