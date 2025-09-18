अदरक के रस में भौहों पर मिलाकर लगाएं सिर्फ ये 2 चीजें, तेजी से काले होंगे बाल!
Saumya Tripathi
Sep 18, 2025
घनी-काली आइब्रो चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं लेकिन हल्की भौहें होने की वजह से इन्हें डार्क करना पड़ता है.
वहीं कई औरतें आइब्रो फिलर्स भी करवाती हैं, जिसमें काफी खर्चा आता है.
तो चलिए आपको बताते हैं एक बेहतरीन घरेलू नुस्खे के बारे में जिसकी मदद से आप आइब्रो को नेचुरली ग्रो कर सकते हैं.
सामग्री- अदरक का रस, अरंडी का तेल (कैस्टर ऑयल) और बादाम का तेल.
इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले अदरक कद्दूकस कर लें और इसे दबा-दबाकर रस निकाल लें.
अदरक का रस हेयर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
अब इसमें कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल मिक्स कर लेना है.
अब इन चीजों का अच्छे से मिक्स करके रुई की मदद से इस तेल को रात के समय अपनी आइब्रो पर लगाएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.