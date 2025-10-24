कॉफी पाउडर में इन 2 चीजों को मिलाकर साफ करें कोहनी और घुटनों का कालापन, टैनिंग होगी छूमंतर!
Saumya Tripathi
Oct 24, 2025
कोहनी और घुटने पर जमी गंदगी को साफ करना काफी मुश्किल काम होता है.
जिसकी वजह से हाथ-पैर भद्दे और काले नजर आने लगते हैं और इन्हें साफ करने के लिए काफी कुछ ट्राई करते हैं...
अगर आप कोहनी और घुटनों का कालापन साफ करना चाहती हैं तो किचन में रखी इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं.
इसके लिए आप संतरे के छिलके को दरदरा पीसकर पाउडर तैयार कर लें और नारियल तेल और कॉफी पाउडर ले लें.
फिर 1 बाउल में 1-1 चम्मच कॉफी और संतरे के छिलके का पाउडर और नारियल तेल मिक्स करें.
फिर इस पेस्ट को कोहनी और घुटने पर अच्छे से अप्लाई करें फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुऐ साफ करें.
हफ्ते भर इस इस स्क्रब का लगातार इस्तेमाल करने से कोहनी और घुटनों का कालापन कम किया जा सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.