बार-बार चेहरे पर उग रहे हैं पस भरे दाने? तो इस तरीके से इस्तेमाल करें देसी घी, मिल सकता है बेहतर रिजल्ट

Saumya Tripathi
Sep 20, 2025

बदलते मौसम की वजह से पसीना, चिपचिपी और पॉल्युशन चेहरे का निखार छिनने लगता हैं.

जिसकी वजह से चेहरे पर मुंहासे और पस भरे दाने निकलने लगते हैं जिसके लिए लोग काफी कुछ करते हैं.

वहीं, अधिकतर लोग इन्हें फोड़ देते हैं और पस फैलने से ये और तेजी से चेहरे पर बढ़ने लगते हैं.

अगर आप भी पस वाले दाने से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं.

क्या चाहिए- देसी घी, 1 चम्मच घी, क्वाटर टीस्पून काली मिर्च और आधा चम्मच धनिया पाउडर.

अब एक कटोरी में इन चीजों को लेकर अच्छे से मिक्स करें और इसे खा लें.

अगर निगलने में परेशानी हो रही है तो गुनगुने पानी के साथ इसे खाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

