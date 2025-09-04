कॉफी पाउडर में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, बगलों में जमा कालापन होगा एकदम क्लीन!
Saumya Tripathi
Sep 04, 2025
कुछ लोगों को काले अंडरआर्म्स की दिक्कत होती है जिससे छुटकारा पाने के लिए वे काफी कुछ चीजें अजमाते हैं.
अगर आप भी काले अंडरआर्म्स की समस्या से परेशान हैं तो यह घरेलू नुस्खा अजमा सकते हैं.
इसके लिए आपको चाहिए टमाटर का रस, कॉफी पाउडर, 1 चम्मच चावल का आटा और नींबू का रस.
अब एक कटोरी में इन चीजों को मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लें.
इस पेस्ट का अपने अंडरआर्म्स पर 20 मिनट लगाकर छोड़ दें.
इसके बाद पेस्ट को रगड़कर साफ करें फिर नॉर्मल पानी से धो लें.
हफ्ते में 2 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करने से बगलों का कालापन दूर किया जा सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.