इन चीजों को मिक्स करके बनाएं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, चेहरे पर दिखेगा सुनहरा-सा निखार
Saumya Tripathi
Aug 30, 2025
धूल-मिट्टी, प्रदूषण हमारे चेहरे का निखार छिनने लगती है, जिसके लिए लोग काफी तरीके के फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं.
तो चलिए आपको बताते मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक के बारे में जो आपके चेहरे का खोया ग्लो वापस लाने में मददगार रहेगा.
मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तैयार करने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिक्स करके तैयार करें.
मुल्तानी मिट्टी में मौजूद एंटी-एजिंग और एंटी-बैक्टीरियल गुण स्किन टोन में सुधारते हैं और झुर्रियों को कम कर सकते हैं.
वहीं, एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट रखता और चेहरे की डेड स्किन को निकालने में मददगार होता है.
चेहरे पर गुलाब जल के इस्तेमाल करने से स्किन मुलायम और चमकदार नजर आती है.
हफ्ते में 1 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत में सुधार होता है और स्किन प्रॉब्लम्स को करने में मदद मिल सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.