रात में सोने से पहले एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगाएं ये चीजें, सुबह दिखेगा एकदम खिला-खिला चेहरा
Saumya Tripathi
Sep 10, 2025
बदलते मौसम में स्किन का ध्यान रखना जरूरी है जिसकी वजह से कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.
वहीं, एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट रखता है साथ ही, कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर में हेल्पफुल होता है.
अगर आप रात में सोने से पहले एलोवेरा जेल में इन 2 चीजों को मिलाकर चेहरे की मसाज करते हैं तो चेहरा खिला-खिला नजर आ सकता है.
क्या चाहिए- एलोवेरा जेल, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चवाल का आटा.
अब 1 छोटी कटोरी में इन तीनों चीजों के अच्छे से मिक्स करके पेस्ट तैयार करें.
फिर चेहरे को धुलकर सुखा लें और इस फेस पैक को अच्छे से अप्लाई करें.
अब 15-20 मिनट बाद जब यह पेस्ट सूख जाए तो हल्के हाथ से रब करते हुए साफ करें.
हफ्ते में 1 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से 7 दिन चेहरा खिला-खिला नजर आएगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.