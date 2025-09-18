पानी में मिलाकर नहाएं ये 1 सफेद चीज, मसल्स पेन से लेकर तन की दुर्गंध होगी छूमंतर!
Saumya Tripathi
Sep 18, 2025
पानी में फिटकरी मिलाकर नहाने के कई फायदे हो सकते हैं, जो सेहत और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी हैं.
फिटकरी में प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं
फिटकरी पोटैशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट गुणों से भरपूर होती है, जो कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं.
फिटकरी का पानी त्वचा पर होने वाले संक्रमणों जैसे रैशेज, खुजली, और फंगल इंफेक्शन को कम करने में मदद करता है.
फिटकरी एक प्राकृतिक डिओडोरेंट की तरह काम करती है. यह पसीने से पैदा होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती है.
फिटकरी में एस्ट्रिंजेंट (astringent) गुण होते हैं, जो त्वचा के रोमछिद्रों को कसने (tightening) में मदद करते हैं.
फिटकरी का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह पानी में मौजूद अशुद्धियों को नीचे बिठा देती है, जिससे पानी साफ हो जाता है.
फिटकरी को गुनगुने पानी में मिलाकर नहाने से मसल्स पेन से आराम मिलता है. साथ ही, दर्द और थकान भी दूर होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.