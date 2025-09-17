खाली पेट इस हरे पत्ते का पानी पीने से निकाल सकती हैं शरीर की सारी गंदगी!
Ritika
Sep 17, 2025
सहजन जिसको मोरिंगा के नाम से जाना जाता है. ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है इसमें कई सारे विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं.
अगर आप सुबह खाली पेट सहजन के पत्तों को उबालकर इसका पानी पीते हैं, तो गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं.
सुबह खाली पेट सहजन की पत्तियों का पानी पीने से शरीर की सारी गंदगी बाहर आने लगेगी.
शरीर के बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए भी आपको रोजाना खाली पेट सहजन की पत्तियों का पानी पीना चाहिए.
सहजन की पत्तियों का पानी उबालकर पीने से लिवर और किडनी को साफ और हेल्दी रख सकते हैं.
कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है.
इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी रोजाना खाली पेट सहजन की पत्तियों का पानी उबालकर पीना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.