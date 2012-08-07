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स्पेक्ट्रम नीलामी : एससी से और समय मांगेगी सरकार

सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सर्वोच्च न्यायालय से और समय मांगेगी। दूरसंचार पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

Published: Aug 07, 2012, 02:17 PM IST|Updated: Aug 07, 2012, 02:17 PM IST
स्पेक्ट्रम नीलामी : एससी से और समय मांगेगी सरकार

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