पेट भरा-भरा लग रहा? एसिडिटी और गैस से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये जादुई तरीके
Reetika Singh
Feb 03, 2026
अजवाइन और काला नमक
आधा चम्मच अजवाइन में चुटकी भर काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें. ये डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव कर गैस से तुरंत आराम दिलाता है.
अदरक की जादुई चाय
अदरक के छोटे टुकड़े को पानी में उबालकर पिएं या इसे काला नमक लगाकर चबाएं. अदरक के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पेट की सूजन और भारीपन को तेजी से कम करते हैं.
ठंडे दूध का सेवन
पेट में जलन या एसिडिटी होने पर आधा गिलास ठंडा दूध पिएं. इसमें मौजूद कैल्शियम एसिड को सोख लेता है.
सौंफ का पानी
खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबाएं या इसका पानी पिएं. इसके तेल पाचन मांसपेशियों को आराम देते हैं, जिससे पेट फूलना और गैस की समस्या कम होती है.
हींग का लेप
अगर पेट ज्यादा फूल रहा हो, तो हींग को गर्म पानी में घोलकर नाभि के आसपास लगाएं. छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, ये गैस बाहर निकालने में कारगर है.
छाछ और पुदीना
दोपहर के भोजन के साथ भुना हुआ जीरा और पुदीना डालकर छाछ पिएं. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन प्रक्रिया को तेज करते हैं और पेट को हल्का रखते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.