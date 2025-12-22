सर्दियों में होंठों को पिंक एंड सॉफ्ट बनाने के लिए बेस्ट हैं ये नेचुरल नुस्खे
Ritika
Dec 22, 2025
सर्दियों के मौसम में होंठों का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, काफी फटने लगते हैं.
सर्दियों में होंठों को पिंक एंड सॉफ्ट बनाने के लिए लोग काफी ज्यादा कोशिश करते हैं.
आज आपको सर्दियों में होंठों को पिंक एंड सॉफ्ट बनाने के लिए नेचुरल नुस्खे को बताते हैं.
सर्दियों में होठों को सॉफ्ट एंड पिंक बनाने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं.
ग्लिसरीन और गुलाबजल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
घी को आपको रोजाना रात में सोने से पहले जरूर लगाना चाहिए.
एलोवेरा जेल को भी आप अपने होंठों में लगा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.