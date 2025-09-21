खाना खाने के तुरंत बाद न करें ये 1 काम, वरना 400 पार हो सकता है शुगर!
Saumya Tripathi
Sep 21, 2025
आज के दौर में डायबिटीज की समस्या आम हो गई है जिससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है.
डायबिटीज को न केवल दवाईयां बल्कि नेचुरल तरीके से भी छुटकारा पाया जा सकता है.
लेकिन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है.
तो चलिए बताते हैं कि शुगर के मरीज को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है.
डायबिटीज के मरीजों को रोजाना एक्सरसाइज करना उनकी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.
वहीं डायबिटीज के मरीजों को प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए यह काफी खतरनाक साबित होते हैं.
शुगर के मरीजों को समय से खाना खाना चाहिए. यदि आप देर से खाना खाते हैं तो टाइप 2 होने का आसार बढ़ जाता है.
जिन लोगों का शुगर लेवल हाई रहता है उन्हें दोपहर में सोने की आदत छोड़नी चाहिए.
डायबिटीज के मरीजों का खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए इससे शुगर लेवल हाई हो सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.