महंगे फर्टिलाइजर नहीं... किचन में रखी इन 3 चीजें तेजी से बढ़ेगी मनी प्लांट की ग्रोथ, महीनेभर में हो जाएगा घना!
Saumya Tripathi
Sep 26, 2025
मनीप्लांट का पौधा घर में धन और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. साथ ही साथ ये घर की सुंदरता भी बनाए रखता है.
वहीं, कोई इसे मिट्टी में उगाता है तो कोई इसे पानी में रखता है लेकिन कभी-कभी सही पोषण न मिल पाने की वजह से ये मुरझा जाता है.
जिसकी वजह से लोग इसे हरा-भरा रखने के लिए काफी महंगे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं.
तो चलिए आपक बताते हैं एक देसी नुस्खे के बारे में जिसकी मदद से पौधे को लंबे समय तक हरा-भरा रख सकते हैं.
चायपत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, मनी प्लांट की तेजी से ग्रोथ के लिए चाय बनाने के बाद बची हुई चायपत्ती का इस्तेमाल करें.
मनीप्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए गमले में थोड़ा-सा हल्दी का पानी डालें. इससे मनी प्लांट हरा-भरा रहता है.
सूखे हुए मनीप्लांट की फिर से हरा-भरा करने के लिए 1 मग में 1 चम्मच सोडा मिलाकर मनी प्लांट की जड़ों में डाल दें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.