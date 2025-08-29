सफेद बालों को बार-बार रंगने की नहीं पडे़गी जरूरत... बस नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, मिलेंगे नेचुरली काले बाल
Saumya Tripathi
Aug 29, 2025
आजकल सफेद बालों की समस्या हर उम्र के लोगों को होने लगी है.
जिसकी वजह से वे बालों को काला करने के लिए हेयर डाई या कलर का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन इससे कुछ समय तक तो बाल काले रहते हैं लेकिन फिर से बाल सफेद और बेजान नजर आने लगते हैं.
अगर आप भी बालों को नेचुरल काला करना चाहते हैं तो नारियल तेल के साथ इस 1 चीज को मिक्स करके लगा सकते हैं.
आंवला पाउडर बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इससे बालों को पोषक तत्व भी मिलते हैं.
इसे तैयार करने के लिए 1 लोहे की कढ़ाई में नारियल तेल डालकर उसमें 3-4 चम्मच आंवला पाउडर डालकर पकाएं.
जब यह काला गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो इसे बालों की जड़ से अच्छे से लगाएं.
करीब 3-4 घंटे तक इसे लगा रहने दें फिर शैंपू कर लें. महीने में 2 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करने से सफेद बालों की समस्या पूरे तरीके से खत्म हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.