नहीं पड़ेगी खाली आइब्रो को भरने की जरूरत, बस इन 5 देसी तरीकों से करें घना
Saumya Tripathi
Oct 08, 2025
अगर आइब्रो काली और घनी हो तो चेहरे की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं.
वहीं अगर आइब्रोज पतली और हल्की हो तो लड़कियां आर्टीफिशियल ट्रीटमेंट का सहारा लेती हैं.
अगर आप भी हल्की और पतली आइब्रो को मोटी और काला बनाना चाहती हैं तो इन घरेलू उपायों की मदद ले सकती हैं.
आइब्रो में ड्रैंडफ होने पर बालों की ग्रोथ में कमी हो सकती है. ड्रैंडफ से छुटकारा पाने के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल करें.
आइब्रो की ग्रोथ के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा माना जाता है. इससे रोज रात में सोते समय आइब्रो पर लगाकर मसाज करें.
बालों की ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल काफी अच्छा होता है. इसके रेगुलर इस्तेमाल से आइब्रो को घना किया जा सकता है.
एलोवेरा जेल में मौजूद विटामिन-ई और एंजाइम्स बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छे होते हैं. इसे 30 मिनट तक आइब्रो में अप्लाई करें.
प्याज का रस बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. इससे हफ्ते में 2-3 बार आइब्रो में इस्तेमाल करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.