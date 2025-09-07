फ्रिज में रखे-रखे चिपचिपा और खट्टा हो जाता है पनीर, तो फ्रेश रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Saumya Tripathi
Sep 07, 2025

पनीर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलेट, विटामिन और कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है.

इसलिए तमाम बीमारियों में पनीर का सेवन करने की सलाह दी जाती है.

लेकिन मॉनसून के दिनों में पनीर को लंबे समय के लिए स्टोर करना मुश्किल हो जाता है.

दरअसल, मॉनसून में पनीर चिपचिपा, पीला और बदबूदार होने लगता है.

तो आइए आपको बताते हैं पनीर को लंबे समय तक फ्रेश रखने का आसान तरीका...

पनीर को पानी में डुबोकर रखने से यह लंबे समय बनी रहती है.

इस तरीका से आप पनीर को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं और सॉफ्टनेस बनी रहेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

