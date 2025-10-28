मूंगफली या बादाम... किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन?
Saumya Tripathi
Oct 28, 2025
ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए काफी लाभकारी माने जाते हैं.
मूंगफली और बादाम भी शरीर को ताकत और भरपूर प्रोटीन देते हैं.
मूंगफली का सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत और पाचन सही रहता है.
वहीं, इसके सेवन से दिल की सेहत और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है.
बादाम दिल की सेहत के लिए, ब्लड शुगर और वजन घटाने में मददगार होता है.
इसमें प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूंगफली और बादाम इनमें से किस चीज में ज्यादा प्रोटीन होता है.
मूंगफली में बादाम से ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है. 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25-30 ग्राम प्रोटीन होता है.
100 ग्राम बादाम में लगभग 19-21 ग्राम प्रोटीन होता है.
