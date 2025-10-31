बादाम से भी ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद है ये ड्राई फ्रूट, डायबिटीज के मरीजों के लिए माना जाता है वरदान
Lalit Kishor
Oct 31, 2025
ड्राई फ्रूट्स
अच्छे स्वास्थ्य के लिए ड्राई फ्रूट्स को काफी असरदार माना जाता है.
बादाम काफी फायदेमंद
ड्राई फ्रूट्स और नट्स में बादाम को अधिक फायदेमंद और कारगर माना जाता है.
बादाम से ज्यादा फायदेमंद पाइन नट्स
हालांकि स्वास्थ्य फायदों में पाइन नट्स यानी चिलगोजा को बादाम से भी ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद माना जाता है.
पाइन नट्स स्किन के लिए फायदेमंद
चिलगोजा यानी पाइन नट को स्किन के लिए काफी फायदेमंद और माना जाता है. यह स्किन को जवान बनाने में मददगार है.
चिलगोजा डायबिटीज में फायदेमंद
चिलगोजा यानी पाइन नट डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है. यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.
पाइन नट्स दिमाग के लिए फायदेमंद
दिमाग को शार्प बनाने के लिए भी पाइन नट्स को बेहद फायदेमंद माना जाता है.
वजन कम करने में फायदेमंद पाइन नट्स
चिलगोजा यानी पाइन नट्स वजन कम करने में भी मददगार है. दरअसल इसमें फैटी एसिड काफी होता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.