सेब और अनार से अधिक फायदेमंद और असरदार है ये फल, हार्ट पेशेंट्स के लिए वरदान
Lalit Kishor
Nov 12, 2025
सेब और अनार के फायदे
सेहत के लिए सेब और अनार काफी फायदेमंद और असरदार फल हैं.
अनानास ज्यादा फायदेमंद
विटामिन C, विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर अनानास कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में सेब और अनार से अधिक फायदेमंद है.
डाइजेशन में फायदेमंद
अनानास में ब्रोमेलैन जैसे कई न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डाइजेशन को दुरुस्त करने के लिए काफी कारगर हैं.
वजन कम करने में फायदेमंद
अनानास में फाइबर की अच्छी मौजूदगी के चलते इसे वजन कम करने के लिए भी अच्छा माना जाता है.
दिल के लिए फायदेमंद
अनानास में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं.
स्किन के लिए फायदेमंद
विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी इस फल को स्किन के लिए भी फायदेमंद बनाती है.
इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद
अनानास को विटामिन C सहित कई अच्छे पोषक तत्वों के चलते इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.
हड्डियों के लिए फायदेमंद
अनानास में मैंगनीज जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही कारगर हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.