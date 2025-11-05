काजू और पिस्ता में से कौन से ड्राई फ्रूट को माना जाता है सबसे ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर? हार्ट हेल्थ सहित कई समस्याओं में असरदार
Lalit Kishor
Nov 05, 2025
ड्राई फ्रूट्स बेहद ताकतवर
हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं
काजू और पिस्ता बेहद फायदेमंद
ड्राई फ्रूट्स में काजू और पिस्ता काफी फायदेमंद और ताकतवर है.
काजू और पिस्ता में कौन ज्यादा फायदेमंद
सेहत के लिए काजू और पिस्ता बहुत फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से कौन आ ज्यादा असरदार है.
काजू से ज्यादा फायदेमंद है पिस्ता
पिस्ता को काजू से अधिक फायदेमंद और ताकतवर अच्छे न्यूट्रिएंट्स के चलते माना जाता है.
पिस्ता खाने के फायदे
पिस्ता में प्रोटीन, हेल्दी फैट, पोटैशियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी6, थायमिन, कॉपर और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. ये हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं.
वजन बढ़ाने में मददगार
पिस्ता को वजन बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद और असरदार ड्राई फ्रूट माना जाता है.
दिल के लिए फायदेमंद है पिस्ता
काजू और पिस्ता दोनों को ही हार्ट हेल्थ के लिए कारगर मना गया है, लेकिन पिस्ता अधिक असरदार है.
पिस्ता डाइजेशन के लिए फायदेमंद
पेट से जुड़ी डाइजेशन जैसी दिक्कत में पिस्ता को काफी फायदेमंद और असरदार माना जाता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.