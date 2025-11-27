काजू और पिस्ता में से कौन सा ड्राई फ्रूट है अधिक ताकतवर और फायदेमंद? दिल के मरीजों के लिए भी कारगर
Lalit Kishor
Nov 27, 2025
ड्राई फ्रूट्स बेहद ताकतवर
सेहत के लिए सर्दियों में कुछ ड्राई फ्रूट्स को अच्छा माना जाता है. ये बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं.
काजू और पिस्ता बेहद फायदेमंद
ड्राई फ्रूट्स में प्रमुख रूप से काजू और पिस्ता अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कई ताकतवर पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है.
काजू और पिस्ता में कौन ज्यादा फायदेमंद
दोनों ड्राई फ्रूट्स तो सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन दोनों में से कौन अधिक फायदेमंद है.
काजू से ज्यादा फायदेमंद है पिस्ता
कुछ मामलों में पिस्ता को काजू से ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर ड्राई फ्रूट माना जाता है.
पिस्ता खाने के फायदे
पिस्ता में प्रोटीन के अलावा हेल्दी फैट, पोटैशियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी6, थायमिन, कॉपर और मैंगनीज आदि की मौजूदगी होती है.
वजन बढ़ाने में मददगार
पिस्ता उन लोगों के लिए भी फायदेमंद और असरदार ड्राई फ्रूट माना जाता है, जिन्हें वजन बढ़ाना है.
दिल के लिए फायदेमंद है पिस्ता
हार्ट हेल्थ के लिए वैसे तो दोनों ड्राई फ्रूट्स ही फायदमेंद हैं, लेकिन पिस्ता अधिक फायदेमंद माना जाता है.
पिस्ता डाइजेशन के लिए फायदेमंद
डाइजेशन को भी अच्छा करने में पिस्ता फायदेमंद माना जाता है.
