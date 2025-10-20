भाई दूज पर चेहरे की खोई हुई चमक को वापस लाने के लिए रोजाना रात में लगाएं इस खास चीज का रस!
Ritika
Oct 20, 2025
भाई दूज का त्योहार आने वाला है, इस दिन के लिए सारी बहनें काफी ज्यादा सज- धजकर रहती हैं.
अगर आप भाई दूज पर चेहरे की खोई हुई चमक को वापस लाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं, क्या आप लगा सकते हैं?
भाई दूज पर चेहरे की खोई हुई चमक को वापस लाने के लिए आलू का रस चेहरे पर रात में सोने से पहले लगाना चाहिए.
चेहरे के काले घेरों को कम करने के लिए आलू का रस आपको लगाना चाहिए.
दाग-धब्बे और मुहांसे को दूर करने के लिए आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए.
त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए आपको इस रस को लगाना चाहिए.
स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए भी आपको इस रस को चेहरे पर लगाना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.