मखाने के साथ भुनकर खाएं ये 1 सस्ता सूखा मेवा, एनर्जी का पावरहाउस हैं दोनों चीजें
Saumya Tripathi
Sep 14, 2025
भुने हुए मखाने और मूंगफली का स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है.
भुने हुए मूंगफली और मखाना साथ में खाने से शरीर के कई फायदे भी मिलते हैं.
अगर आप वजन घटाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए मूंगफली मखाना साथ में खाना फायदेमंद होता है.
मूंगफली और मखाना साथ खाते हैं तो ये दिल की सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं.
डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में मखाने के साथ मूंगफली भी खा सकते हैं, मखाना शुगर के मरीज के लिए फायदेमंद होता है.
मूंगफली और मखाना साथ में खाने से हड्डियों को कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस मिलता है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं.
जो लोग मूंगफली और मखाना खाते हैं उनके त्वचा और बाल भी हेल्दी रहते हैं मूंगफली में विटामिन ई और मखाना कई पोषक तत्वों का भंडार होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.