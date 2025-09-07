मॉनसून में झाड़ू जैसे हो गाए हैं बाल तो तैयार करें इन चीजों का कंडीशनर, मिलेंगे सॉफ्ट-सिल्की हेयर
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
मॉनसून में बाल रूखे-बेजान और दोमुंहे नजर आने लगते हैं जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग काफी चीजें इस्तेमाल करते है.
अगर आप भी बारिश के दिनों में सिल्की-शाइनी बाल चाहेते हैं तो इन घरेलू नुस्खों को अजमा सकते हैं.
तो आइए आपको बताते हैं 5 नेचुरल हेयर कंडीशनर के बारे में, जिससे बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ नजर आएंगे.
दही और शहद का हेयर मास्क बालों को डीप कंडीशनिंग करता है और उनमें नमी बनाए रखता है. इन दोनों का हेयर मास्क 20-30 मिनट के लिए अप्लाई करें.
बालों की ड्राईनेस दूर करने के लिए विटामिन और मिनरल से भरपूर केले को 2 चम्मच नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाएं.
स्कैल्प को ठंडक देने और बालों में नेचुरली शाइन लाने के लिए एलोवेरा जेल में 2 चम्मच नारियल दूध में मिक्स करके लगाएं.
अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है इकसके इस्तेमाल से बाल मजबूत बनते हैं , जबकि ऑलिव ऑयल उन्हें पोषण देता है. इन दोनों को मिक्स करके 20 मिनट के लिए लगाएं.
भीगे हुए मेथी दाना पीसकर और दही मिक्स करके पेस्ट बनाकर 30 मिनट के लिए बालों में लगाएं. इससे बालों की ड्राईनेस खत्म हो सकती है
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.