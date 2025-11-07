खून बनाने की मशीन माना जाता है ये काला ड्राई फ्रूट, हीमोग्लोबिन की कमी पूरी होने में मिलेगी मदद
Lalit Kishor
Nov 07, 2025
ड्राई फ्रूट्स
सेहत के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स बहुत ही फायदेमंद और असरदार हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.
प्रून्स खाने के फायदे
अच्छे और फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स में प्रून्स भी है. यह कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में मददगार होता है.
एनीमिया में फायदेमंद
प्रून्स में आयरन होता है. ऐसे में ये बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार होता है. इसलिए इसे एनीमिया में फायदेमंद माना जाता है.
खून बढ़ाने में मदद
प्रून्स अच्छे न्यूट्रिएंट्स के चलते बॉडी में खून की कमी पूरी करने में मददगार माना जाता है.
डायबिटीज में फायदेमंद
प्रून्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो डायबिटीज में भी कुछ हद तक मददगार होते हैं.
अच्छी नींद के लिए फायदेमंद
प्रून्स बॉडी के लिए काफी असरदार ड्राई फ्रूट है. इससे अच्छी नींद आने में मदद मिलती है.
हड्डियों के लिए फायदेमंद
प्रून्स में कैल्शियम की मौजूदगी होने के चलते हड्डियों की मजबूती के लिए भी यह फायदेमंद ड्राई फ्रूट है.
ब्लड प्रेशर कंट्रोल
प्रून्स हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मददगार होता है, क्योंकि इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
