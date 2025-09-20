आज से ही छोड़ें तकिया लगाकर सोने की आदत, सेहत में दिखेंगे जबरदस्त असर
Saumya Tripathi
Sep 20, 2025
अक्सर बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग अपना सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं. जिससे धीरे-धीरे हेल्थ खराब होने लगती है.
वहीं, हमारी रोजमर्रा में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है लेकिन उन्हें हम अनदेखा कर देते हैं.
कुछ लोगों को ऊंची तकिया रखकर सोने की आदत होती है लेकिन इससे शरीर में दिक्कतें नजर आती हैं.
जब आप तकिया लगाकर सोते हैं तो आप गर्दन से जुड़ी दिक्कत होने लगती है लेकिन बगैर तकिया के सोने से इससे छुटकारा मिलता है.
बिना तकिया के सोने की आदत डालने से बेहतर नींद आती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तकिए के बगैर सोने से स्ट्रेस कम होता है
तकिए के बगैर सोने से आपको नींद अच्छी आती है, जिससे आपकी मैमोरी पावर अच्छी रहती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.