चूहों ने मचाया हुआ है पूरे घर में हाहाकार! तो तुरंत अपनाएं ये 1 सस्ता जुगाड़

Saumya Tripathi
Sep 04, 2025

अगर किचन, स्टोर रूम में चूहे कब्जा करने लगे तो इनसे छुटकारा पाना काफ मुश्किल हो जाता है.

बड़े चूहे खाने-पीने का सामान और अन्य चीजों को खराब कर देते हैं.

वहीं, छोटे-छोटे चूहे सामान और कपड़ों को कुतर कर नुकसान पहुंचाते हैं.

अगर आप भी चूहों की समस्या से परेशान हैं तो यह सस्ता जुगाड़ जरूर अपनाएं.

लौंग की तीखी और तेज गंध चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है.

लौंग का स्प्रे बनाकर छिड़कने से चूहे घर से बाहर नजर आएंगे.

इसके लिए बाउल में 1 कप पानी में 10-12 लौंग डालकर उबाल लें जब यह अच्छे से पक जाए तो इसे स्प्रे बॉटल में भरकर छिड़काव करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

