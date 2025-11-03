काजू और किशमिश से भी बेहद ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर है ये कच्चा मेवा, हड्डियों को देगा फौलादी ताकत
Lalit Kishor
Nov 03, 2025
ड्राई फ्रूट फायदेमंद
हेल्थ के लिए सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इनमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
काजू और किशमिश
बॉडी के लिए काजू और किशमिश भी काफी असरदार और कारगर ड्राई फ्रूट्स होते हैं.
कच्चा बादाम ज्यादा फायदेमंद
हालांकि काजू और किशमिश के मुकाबले कच्चे बादाम ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं.
स्किन के लिए फायदेमंद
कच्चे बादाम को ग्रीन बादाम भी कहते हैं. इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स स्किन के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं.
इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद
कच्चे बादाम शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मददगार माने जाते हैं.
हड्डियों के लिए फायदेमंद
कच्चे बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए काफी फायदेमंद है.
पेट के लिए फायदेमंद
कच्चा बादाम में फाइबर की मौजूदगी होती है, जो डाइजेशन को मजबूत करने में मददगार है.
दिल के लिए फायदेमंद
कच्चे बादाम में मैग्नीशियम होता है. इसलिए इसे हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.