सेब और अनार से भी ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद है ये सस्ता हरा फल, डायबिटीज में है बेहद कारगर
Lalit Kishor
Oct 29, 2025
फल सेहत के लिए फायदेमंद
अच्छी हेल्थ के लिए डॉक्टर अक्सर फल खाने की सलाह देते हैं और ये काफी फायदेमंद भी होते हैं.
सेब और अनार काफी फायदेमंद
आप हेल्दी बॉडी के लिए सेब और अनार जैसे फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं.
हरा केला ज्यादा ताकतवर
हालांकि हरा केला ऐसा फल भी है, जो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में सेब और अनार से भी ताकतवर बताया जाता है.
डायबिटीज में फायदेमंद
हरे केले में पेक्टिन और रेसिस्टेंट स्टार्च होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है. यह डायबिटीज में काफी कारगर है.
कैंसर के मरीजों के लिए असरदार
हरा केला एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है, जो कैंसर के मरीजों के लिए असरदार हो सकता है.
वजन कम करने में सहायक
हरा केला या कच्चा केला फाइबर से भरा हुआ हुआ, जो वजन कम करने में सहायक होता है.
ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार
हरा केला ब्लड प्रेशर कम करने में भी मददगार होता है. इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.