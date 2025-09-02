डाइट में शामिल कर लें ये कच्चा मेवा, शीशे जैसा चमकने लगेगा चेहरा!

Shilpa
Sep 02, 2025

कच्चा बादाम

कच्चा बादाम का सेवन करना सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है.

कच्चे बादाम के पोषक तत्व

कच्चे बादाम में विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन ई, प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि शरीर और स्किन को हेल्दी बनाते हैं.

चेहरे पर निखार

कच्चे बादाम का सेवन करने से चेहरे पर निखार आता है. दरअसल कच्चे बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि स्किन को जवां बनाने में मदद करती है.

बालों के लिए भी फायदेमंद

हरे बादाम का सेवन करना बालों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. हरे बादाम का सेवन करने से हेयर ग्रोथ टेक्सचर अच्छा होता है.

इम्युनिटी

हरे बादाम का सेवन करने से इम्युनिटी भी तेज होती है. इम्युनिटी बढ़ाने के लिए कच्चे बादाम का सेवन कर सकते हैं.

बोन हेल्थ

कच्चे बादाम का सेवन करने से स्किन के साथ-साथ हड्डियां भी मजबूत हो सकती है. हरे बादाम में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो कि बोन हेल्थ को अच्छा करता है.

कैसे करें बादाम का सेवन

बादाम को छिलकर खाना चाहिए. छिलकर खाना ज्यादा अच्छा होता है. महिलाएं ज्यादा मात्रा में हरे बादाम का सेवन ना करें. बैलेंस करते हुए बादाम का सेवन करें.

Disclaimer

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

