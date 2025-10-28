काजू और अखरोट से ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर है ये कच्चा ड्राई फ्रूट, खाते ही शरीर को मिलेगी दोगुनी ताकत
Lalit Kishor
Oct 28, 2025
सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स
शरीर के लिए सर्दियों में अच्छे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ड्राई फ्रूट्स काफी फायदेमंद और असरदार होते हैं.
काजू और अखरोट फायदेमंद
जहां सेहत के लिए सर्दियों में काजू और अखरोट को भी बहुत ही फायदेमंद माना गया है.
कच्ची मूंगफली ज्यादा फायदेमंद
हालांकि सेहत के सर्दियों में सस्ते ड्राई फ्रूट के रूप में कच्ची मूंगफली कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के मुकाबले में काजू और अखरोट से ज्यादा फायदेमंद है.
कैंसर में कुछ हद तक असरदार
कच्ची मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी के चलते यह कैंसर में कुछ हद तक असरदार ड्राई फ्रूट है.
इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद
सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी कच्ची मूंगफली काफी फायदेमंद है. इससे शरीर को ताकत मिलती है.
मांसपेशियों के लिए फायदेमंद
कच्ची मूंगफली में प्रोटीन सहित अन्य जरूरी न्यूट्रिएंट्स होने के चलते इस यह मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद है.
दिल के लिए फायदेमंद
कच्ची मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होने के चलते यह दिल के लिए भी फायदेमंद है.
डायबिटीज में फायदेमंद
अगर आपको डायबिटीज है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी कच्ची मूंगफली को काफी फायदेमंद माना जाता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें, तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.