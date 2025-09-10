Red, Black Vs Brown Rice: वजन घटाने के लिए डाइट में कौन-से चावल शामिल करना होगा फायदेमंद?
Saumya Tripathi
Sep 10, 2025
वजन घटाने के लिए लोग अच्छी-खासी डाइट फॉलो करते हैं, वहीं लोग अक्सर सोचते हैं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है.
लेकिन सच्चाई ये है कि चावल के टाइप आपके वेट लॉस पर बड़ा असर डालते हैं.
तो चलिए आपको बताते हैं कि ब्लैक, रेड, व्हाइट और ब्राउन राइस में से कौन-सा चावल वजन घटाने में मददगार हो सकता है.
ब्लैक राइस-
ब्लैक राइस में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो कि मेटाबॉल्जिम तेज करता है और फैट को तेजी से बर्न करने में मददगार होता है.
यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ-साथ वेट लॉस के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है.
रेड राइस-
इसमें एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती है और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है.
रेड राइस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार होता है. वेट लॉस के साथ-साथ यह हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है.
ब्राउन राइस-
ब्राउन रास में फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन-बी से भरपूर होता है, इसे खाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.
व्हाइट राइस-
व्हाइट राइस पॉलिश होती है जिससे यह अपने पोषक तत्व खो देता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.