प्यार सच्चा है या टाइम पास! इन 5 कमाल के टिप्स से आसानी से पता लगाएं
Ritika
Dec 22, 2025
आजकल लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसको निभा नहीं पाते हैं.
आजकल लोग प्यार सच्चा कम और टाइमपास ज्यादा कर रहे हैं.
आज आपको बताते हैं प्यार सच्चा है या टाइम पास चुटकियों में पता लगा सकते हैं.
अगर इस रिश्ते में अगर आप ही हर बार कोशिश कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता टाइमपास है.
हेल्दी कपल्स एक-दूसरे से बातें शेयर करते हैं और समझते हैं लेकिन टाइम पास वाला प्यार आपको कभी भी नहीं समझता है.
अगर आपका साथी साथ समय बिताने से पीछे भागता है, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि टाइम पास वाला प्यार है.
अगर साथी आपका फोन नहीं उठाता है और आपको बार-बार नजरअंदाज करता है, तो आपका प्यार दिखावे का है.
Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)