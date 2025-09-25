बहन सुनो... चेहरे के लिए बेस्ट है इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन, रोज रात में इस्तेमाल करने से खोई चमक मिलेगी वापस
Saumya Tripathi
Sep 25, 2025
स्किन की देखभाल अगर सही से न की जाए तो चेहरा बेजान, रूखी-सूखी, मुरझायी, डल नजर आने लगता है.
आज के समय में ज्यादातर लोगों की स्किन उम्र से पहले बूढ़ी दिखने लगती है. दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन, झुर्रियां, फाइन लाइंस से स्किन खराब कर देती है.
कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, जो त्वचा को साफ-सुथरी, बेदाग, जवां बनाए रखने का दावा करते हैं.
लेकिन, आपको बता दें कि इनके काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, खासकर उन लोगों को जिनकी स्किन सेंसटिव होती है.
ऐसे में आप स्किन संबंधित ऊपर बताए गए तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए नेचुरल घरेलू नुस्खे अजमाकर देख सकते हैं.
स्किन के लिए चावल का पानी और फिटकरी को भी बेस्ट माना गया है. ये दोनों चीजें स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं.
इसे तैयार करने के लिए चावल के पानी को पहले 2-3 बार साफ करें और आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दें फिर आधा कप ये चावल का पानी लें.
फिर एक चौथाई फिटकरी पाउडर लें, इन दोनों को एक बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स करें. फिर फेस वॉश करके इसको स्प्रे करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.