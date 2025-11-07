भुना चना या भिगोया चना, जानें किसका सेवन करने शरीर को मिलेगी ज्यादा ताकत!
Shilpa
Nov 07, 2025
चना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. चना में प्रोटीन होता है जो कि शरीर को मजबूत बनाता है.
चने को लोग अलग-अलग तरीके से खाते हैं. कुछ लोग इसे भिगोकर खाते हैं तो कुछ लोग भुना हुआ चना खाते हैं.
ऐसे में लोगों के जेहन में सवाल आता है कि चना खाने का सही तरीका क्या है.
आइए जानते हैं सेहत के लिए भुना या भिगोया कौन सा चना फायदेमंद है.
चने को भिगोकर खाते हैं तो शरीर का हीमोग्लोबन बढ़ता है वहीं एनीमिया की समस्या से राहत मिलती है.
भिगे हुए चने का सेवन करने से स्किन पर ग्लो आता है.
भूना हुआ चना खाना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है खासकर थायराइड और डायबिटीज मरीज के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है.
जिन लोगों को पेट से संबंधी समस्या जैसे दस्त, पेट में गैस, पेट फूलने और मरोड़ की समस्या है उन्हें चना खाने से बचना चाहिए.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.