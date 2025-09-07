भुना या भिगोया हुआ...किस तरह के चने खाना सेहत के लिए होगा बेहतर?

Saumya Tripathi
Sep 07, 2025

काले चने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

लेकिन मन में सवाल आता है कि सेहत के लिए कौन-सा चना ज्यादा फायदेमंद होता है, भुना या भिगोया हुआ...

तो आइए आपको बताते हैं चने का सेवन किस तरह से करना सेहत के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है.

सर्दी, जुकाम और कफ से जुड़ी दिक्कतों से आराम दिलाने में भुने चने का सेवन करना लाभकारी बताया जाता है.

जिन लोगों को थायराइड और डायबिटीज की समस्या रहती है उनके लिए भी भुना चने का सेवन फायदेमंद माना जाता है.

एनीमिया के मरीजों के लिए भीगा हुआ चना फायदेमंद माना जाता है, यह हीमोग्लोबिन लेवल को बेहतर रखता है.

साथ ही, हाई ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करने और बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में भिगोया चना फायदेमंद होता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भिगोया हुआ या अंकुरित चना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

