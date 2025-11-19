सूखी vs भुनी! सर्दियों में बॉडी के लिए कौन सी किशमिश है सबसे ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर?
Lalit Kishor
Nov 19, 2025
भुनी किशमिश खाने के फायदे
बॉडी के लिए भुनी किशमिश बहुत फायदेमंद होती है. यह कई बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है.
सूखी किशमिश खाने के फायदे
बॉडी के लिए अच्छे पोषक तत्वों के चलते सूखी किशमिश भी काफी फायदेमंद मानी जाती है.
भुनी किशमिश ज्यादा फायदेमंद
हालांकि सर्दियों में भुनी किशमिश को सूखी और भीगी किशमिश से ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर माना जाता है.
डायबिटीज में फायदेमंद
रोजाना भुनी किशमिश का सेवन करना कुछ हद तक डायबिटीज के मरीजों के लिए भी कारगर माना जाता है.
दिल के लिए फायदेमंद
भीगी हुई किशमिश में पोटैशियम के साथ ही मैग्नीशियम भी होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
डाइजेशन के लिए फायदेमंद
भुनी हुई किशमिश बॉडी के इसलिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होती है. यह डाइजेशन यानी पाचन को दुरुस्त करने में मददगार है.
स्किन के लिए फायदेमंद
भुनी किशमिश एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है.
हड्डियों के लिए फायदेमंद
कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और बोरोन से भरपूर भुनी हुई किशमिश हड्डियों की मजबूती के लिए काफी फायदेमंद है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.