छिलके वाली उड़द दाल खाने से शरीर में दिखाई देंगे इतने सारे चमत्कारी फायदे!
Saumya Tripathi
Sep 11, 2025
छिलके वाली उड़द दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है.
इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो डाइजेशन को बेहतर करने में मददगार होता है.
छिलके वाली उड़द दाल में आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है जो की एनीमिया से बचाव करता है.
उड़द दाल में मौजूद पोटैशियम दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.
इसमें मौजूद मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को मजूबत बनाने के साथ-साथ स्ट्रेस को कम करने में मददगार होता है.
उड़द दाल में जिंक और बायोटिन पाया जाता है. इसके नियमित सेवन से बालों और स्किन की सेहत में सुधार होता है.
उड़द दाल का छिलका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और थकान को दूर करता है.
उड़द दाल की डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद होती है क्योंकि यह रक्त शर्करा के लेवल को बैलेंस रखता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.