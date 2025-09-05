बारिश में चाट-पकौड़ी खाकर पेट में हो रही है भयंकर जलन, तो इन टिप्स से पाएं जल्द से जल्द छुटकारा
Saumya Tripathi
Sep 05, 2025
बारिश के मौसम में लगातार बाहर का खाने से डाइजेशन खराब होने लगता है जिसकी वजह से पेट में जलन और गैस की शिकायतें भी बनी रहती है.
यदि आप भी लगातार पेट से जुड़ी दिक्कत गैस, जलन आदि से परेशान रहते हैं तो इन घरेलू नुस्खे को अजमा सकते हैं....
गैस और जलन की समस्या को शांत करने के लिए आप सौंफ के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं.
आप चाहे तो इन्हें चबाकर या फिर इसका पानी पी सकते हैं.
इसके अलावा, डाइजेशन से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए हींग का सेवन भी काफी अच्छा माना जाता है.
पेट गड़बड़ होने या फिर गैस से राहत पाने के लिए चुटकीभर हींग का सेवन करें.
पेट से संबंधित परेशानियों से निपटने के लिए आंवला भी काफी फायदेमंद माना जाता है.
इसके अलावा, पेट की दिक्कतों के लिए अदरक चबाएं या इसका पानी पिएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.