50 की उम्र में खुद को फिट रखने का ये है Shilpa Shetty के फिटनेस का राज!
Ritika
Sep 01, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने 50 की उम्र में भी इतनी ज्यादा फिट और खूबसूरत नजर आती हैं.
अगर आप भी 50 की उम्र में खुद को फिट और स्लिम रखना चाहती हैं, तो शिल्पा शेट्टी के फिटनेस का राज आज आपको बताते हैं.
शिल्पा का वर्कआउट आप सोशल मीडिया पर जाकर फॉलो कर सकते हैं. वर्कआउट कभी मिस नहीं करती हैं.
शिल्पा की डाइट बेहद ही सिंपल हैं वो नाश्ते में फाइबर से भरपूर चीजों को खाना पसंद करती हैं.
होल व्हीट एवाकॉडो टोस्ट और दो अंडे आपको जरूर खाने चाहिए.
शिल्पा हमेशा बाहर का नहीं घर का खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं.
शिल्पा रात में जल्दी डिनर 7:30 बजे से पहले करना पसंद करती हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)