पैरों में दिखते हैं विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण, इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज!
Shilpa
Nov 13, 2025
विटामिन बी 12 शरीर के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन बी 12 नर्व हेल्थ, रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करते हैं वहीं याददाश्त के लिए भी विटामिन बी 12 बेहद जरूरी होता है.
विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. सबसे पहले पैरों में विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण नजर आते हैं.
पैरों में झनझनाहट होना भी विटामिन बी 12 की कमी का लक्षण होता है. पैरों में सुइयों जैसी चुभन होना भी विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.
पैरों को छूने या किसी भी मवूमेंट के दौरान ऐसा महसूस होना इस हिस्से में जान नहीं बची हैं.यह भी विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.
विटामिन बी 12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो जाती जिस वजह से शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो ठीक से नहीं होता है ऐसे में पैरों की स्किन पीली नजर आती हैं. अगर आपके पैरों की स्किन पीली दिख रही हैं तो इसे नजरअंदाज न करें.
पैरों के तलवों में जलन महसूस होना भी विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.
पैरों की मांसपेशियों में अकड़न होना या कमजोरी महसूस होना भी विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.
Disclaimer:
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.