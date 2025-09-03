चेहरे का लटकापन दूर करने के लिए कच्चे दूध में भिगोकर लगाएं ये 2 चीजें, जल्द नजर आएगा बेहतर रिजल्ट!
Saumya Tripathi
Sep 03, 2025
अगर आपके चेहरे पर उम्र से पहले लटकापन, झाइयां और कालापन नजर आ रहा है
और आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए तमाम चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं और कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, तो रुक जाइए!
और जान लीजिए इस घरेलू नुस्खे के बारे में जिसके इस्तेमाल से आपको जल्द बेहतर रिजल्ट मिल सकता है.
इसके लिए आप एक कटोरी कच्चे दूध में 1 चम्मच चिया सीड्स भिगोकर रख दें.
फिर जब अच्छे से यह भीग जाए तो इसे मिक्सर में बारीक पीसकर पेस्ट तैयार कर लें.
फिर इसमें चावल का आटा मिलाकर चेहरे पर 30 मिनट के लिए लगाकर रखें.
फिर चेहरे को नीचे से ऊपर की ओर मलकर इस पेस्ट को साफ करें.
महीने में 2 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करने से चेहरे ग्लोइंग-हेल्दी नजर आ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.